Lens-Montpellier: equipa sensação procura voltar a ganhar

Equipa surpresa da Ligue 1 neste arranque de temporada, com 21 pontos em dez partidas, na 4.ª posição, o Lens procura este sábado ampliar o seu estado de graça quando pelas 20 horas receber a visita do Montpellier, uma equipa que em dez rondas tem 12 pontos e está na 10.ª posição.Com seis vitórias, três empates e uma derrota, o Lens entra em campo vindo precisamente do único desaire da temporada - 1-0 diante do Lille.Já o Montpellier, leva cinco encontros seguidos a sofrer pelo menos um golo, período no qual perdeu quatro jogos e venceu apenas um. A equipa visitante tem até ao momento quatro vitórias e seis desaires. Apesar do registo globalmente negativo, em sete dos últimos oito jogos que disputou foi a primeira equipa a marcar.Quanto ao confronto direto, na época passada houve uma vitória para cada lado: 1-0 para o Montpellier; 2-0 para o Lens. Sempre para a equipa da casa.