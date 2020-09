Lens-PSG: campeões com muitas dores de cabeça

Ainda sem qualquer partida disputada na nova temporada, o Paris SG estreia-se esta quinta-feira diante do Lens, numa partida na qual Thomas Tuchel terá de encontrar soluções para as várias ausências devido aos testes positivos à Covid-19.



E as soluções serão tudo menos fáceis de encontrar, já que as baixas são de nomes como Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Keylor Navas, Marquinhos e Kylian Mbappé. Na prática, Tuchel terá de fazer uma equipa totalmente nova para este encontro inaugural do campeonato gaulês, no qual terá pela frente um Lens que no arranque perdeu por 2-1 diante do Nice.



Sem jogar oficialmente desde 23 de agosto, quando perdeu a final da Liga dos Campeões diante do Bayern Munique, o Paris SG tem muitas dores de cabeça a contar conforme dissemos, mas a verdade é que tem do seu lado a história, já que vai em onze duelos seguidos sem perder perante o Lens. Na temporada passada, por exemplo, venceu os dois encontros - por 3-1 e 4-1. Resta apenas saber se essa história, que dura já há vários anos (desde 2006) irá sobreviver à razia que houve no plantel...

