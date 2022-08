Lens-Rennes: equipa da casa ainda não perdeu

CÓD 150 Lens 2.45 Empate 3.35 Rennes 2.65

Ainda sem derrotas na Ligue 1 - tem duas vitórias e um empate -, o Lens recebe este sábado a visita do Rennes, uma equipa que neste arranque de temporada no campeonato francês somou até ao momento 4 pontos, fruto de um triunfo, um empate e uma derrota.Em melhor posição, o Lens totaliza já 17 jogos seguidos sem perder - contando duelos de preparação -, pelo que é mesmo uma equipa num grande momento. Em seis dos últimos oito, refira-se, o Lens foi a primeira equipa a faturar. Quanto ao Rennes, leva quatro jogos seguidos a sofrer e em cinco dos últimos sete ambas as equipas marcar. Em seis deles, refira-se, o Rennes foi a primeira equipa a marcar.Quanto ao confronto direto, o Lens leva quatro jogos seguidos sem perder diante do Rennes. Já nos últimos seis, o marcador teve sempre menos do que 3 golos. Na época passada, por exemplo, houve um empate a um em Rennes e uma vitória do Lens em casa por 1-0.