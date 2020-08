Leon-Atlas: terceiro recebe visita do último

Segue a disputa do Torneio Apertura do campeonato mexicano, com o Leon a receber a visita do Atlas, numa partida que colocará frente a frente o terceiro e o último, respetivamente.



Com 11 pontos em seis duelos, o conjunto da casa entra em campo com três jogos seguidos sem perder, ao passo que os forasteiros, com 5 pontos, chegam a este duelos vindos da sua primeira vitória, que serviu para colocar ponto final numa sequência na qual o melhor que conseguiu foram dois empates.



Quanto ao confronto direto, o Leon não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos diante do Atlas, com duas vitórias e dois empates. No duelo mais recente, jogado em setembro do ano passado, registou-se um empate.

CÓD 303 Leon 1.42 Empate 3.55 Atlas 5.32