Leonardo Mayer-Albert Ramos: em jogo uma vaga nos oitavos-de-final do ATP de Buenos Aires

Leonardo Mayer e Albert Ramos defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para os 16 avos-de-final do ATP de Buenos Aires.



O tenista argentino, número 107 do ranking mundial, registou quatro derrotas e um triunfo nos últimos cinco jogos disputados, enquanto que o homólogo espanhol, número 42, somou três triunfos e duas derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos de Leonardo Mayer sobre o seu oponente nos últimos cinco duelos, registando-se ainda duas vitórias do espanhol.