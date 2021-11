Levante-Athletic Bilbao: equipa da casa ainda procura a vitória

CÓD 105 Levante 3.25 Empate 3.15 Athletic Bilbau 2.15

Duelo de abertura da jornada 14 da Liga espanhola, com o penúltimo Levante a receber a visita do oitavo Athletic Bilbao, num encontro que colocará no caminho dos bascos uma formação que ainda não somou qualquer triunfo neste arranque de temporada - contra os quatro já conseguidos pela equipa bilbaína.Privado de Jorge de Frutos e com Roger Martí e Sergio Postigo como dúvidas, o Levante tem seis empates no seu registo e marcou apenas 12 golos, para 25 sofridos. Já lá vão 14 jogos seguidos sem ganhar (contando já duelos da época passada) e em sete dos últimos nove sofreu golo em primeiro lugar.Quanto ao Athletic (com 18 pontos, no 8.º lugar), neste jogo sem Peru Nolaskoain Esnal - e com Yuri Berchiche e Daniel Vivian como dúvidas -, entra em campo vindo de três jogos seguidos sem ganhar. Em cinco dos últimos sete duelos o marcador teve golos de ambas as equipas, ainda que apenas um dos últimos seis tenha tido mais do que 3 no total.Relativamente ao confronto direto, o Athletic leva sete jogos seguidos sem perder diante do Levante e sempre a marcar. Em seis desses duelos, refira-se, o Levante também marcou, sendo que nesse período de sete encontros houve cinco triunfos do Athletic e dois empates.