Levante-Athletic Bilbao: terceiro duelo da época

Depois de já se terem defrontado por duas vezes esta temporada - primeiro na Liga e depois na Taça do Rei -, Levante e Athletic Bilbao voltam esta sexta-feira a encontrar-se, de novo para a Liga e agora no Ciudad de Valencia, isto depois de duas partidas em solo basco que terminaram numa vitóiria (2-0, na Liga) e um empate (1-1, para a Taça).



Atualmente em oitavo, com 31 pontos, o Levante chega a este jogo com o moral em alta depois de dois jogos seguidos a travar o líder At. Madrid, em dois jogos nos quais se confirmou a tendência para haver poucos golos, tal como em cinco dos últimos seis, onde o marcador não teve mais do que 2. Para este jogo, refira-se, os valencianos não contarão com os ausentes

Gonzalo Melero, José Campaña, Nemanja Radoja, Enis Bardhi, Sergio Postigo e Rúben Vezo.



Quanto ao Athletic, tem menos 2 pontos, e não perde há cinco encontros. Por outro lado, e apesar de apenas ter perdido por uma vez na última dezena de partidas, o Athletic sofreu golos em nove dos últimos dez encontros, sendo que em oito deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar. A nível de jogadores, os bascos não contarão com os suspensos Unai López e Dani García.



A finalizar, e voltando ao confronto direto, note-se que quatro dos últimos cinco jogos entre estas duas equipas tiveram golos de ambas as equipas, sendo que sete dos últimos nove contaram com pelo menos 3 no marcador final. Como será desta?

CÓD 128 Levante 3.05 Empate 3.07 Athletic Bilbau 2.31