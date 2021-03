Levante-Athletic Bilbau: anfitriões em vantagem graças ao golo fora

Levante e Athletic Bilbau defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça do Rei de Espanha, num encontro em que o Levante entra com a ligeira vantagem de ter marcado um golo fora de portas, no empate (1-1) da primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Levante registou uma vitória (Atlético Madrid), três empates (Athletic Bilbau - por duas vezes - e Atlético Madrid), enquanto que o Athletic Bilbau somou um triunfo (Cádiz) e quatro empates (Valencia, Levante - em duas ocasiões - e Villarreal).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Athletic Bilbau, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados até ao momento entre as duas formações, com o Levante a não levar a melhor em nenhum dos dois restantes encontros.