Levante-Celta de Vigo: em busca de melhores dias

Colocados nas posições inferiores da tabela, Levante e Celta de Vigo fecham esta segunda-feira a jornada 7 da Liga espanhola, numa partida na qual tentarão corrigir os arranques de temporada menos positivos que registaram até ao momento.



Nesse aspeto em pior posição está a turma valenciana, última à entrada da jornada com 3 pontos, e que neste duelo não poderá contar com Cheick Doukouré e Nikola Vukcevic. Ainda assim, note-se que as fases recentes são bem similares, já que ambas as equipas perderam os últimos três jogos e não conseguiram marcar qualquer golo. Por outro lado, o Levante sofreu golos nos últimos seis jogos (já contando um da temporada passada) e o Celta vai em cinco.



E se o Levante tem duas baixas, o Celta tem o dobro, com Sergio Álvarez, Kevin Vázquez, Hugo Mallo e Joseph Aidoo a serem ausências certas, algo que obrigará o técnico a encontrar soluções para procurar o regresso aos triunfos.



Quanto ao confronto direto, aí são os valencianos a ter algum motivo para estarem otimistas, já que venceram os últimos três encontros disputados. Ainda assim, note-se que o Celta marcou ao Levante nos últimos onze embates, sendo que nos últimos cinco houve golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total do jogo.

CÓD 159 Levante 2.37 Empate 3.19 Celta de Vigo 2.84