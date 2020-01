Levante-Celta de Vigo: para fechar 2019

Afundado nos lugares inferiores da tabela da Liga espanhola, no 18.º posto, o Celta de Vigo procura este domingo despedir-se de 2019 com um resultado positivo, necessitando para tal de levar de vencido o Levante, o 11.º.



Com 23 pontos, o conjunto valenciano entra em campo vindo de duas vitórias, uma para o campeonato e outra para a Taça do Rei, ao passo que os galegos têm menos 9 pontos e, no passado recente, venceram apenas dois dos últimos cinco duelos.



A atuar em casa, refira-se, o Levante vem de uma derrota por 4-2 diante do Valencia, mas este ano curiosamente já alcançou um dos resultados mais surpreendentes do ano, ao bater o Barcelona por 3-1, algo que certamente deverá servir de inspiração para esta partida.

CÓD 119 Levante 2.44 Empate 3.19 Celta de Vigo 2.42