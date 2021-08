Levante-Real Madrid: merengues com muitas baixas importantes

Levante e Real Madrid defrontam-se, este domingo, pelas 21 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro em que as duas equipas se encontram com várias ausências por lesão.

Para este encontro, o Levante não poderá contar com o contributo de Soldado, Postigo, Gómez e Alex Blesa. Já o Real Madrid não poderá contar com várias estrelas: Luka Modric, Mendy, Marcelo, Tony Kroos, Mariano Díaz, Ceballos e Dani Carvajal serão ausências quase certas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Levante registou uma vitória (Elche), um empate (Cádiz) e três derrotas (Southampton, Alavés e Castellón), enquanto que o Real Madrid somou três triunfos (Athletic Bilbao, Villarreal e Alavés), um empate (Milan) e um desaire (Rangers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Real Madrid, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Levante a levar a melhor nos dois restantes embates.