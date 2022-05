Levante-Real Sociedad: sexto visita o reduto do último em Espanha

CÓD 158 Levante 2.89 Empate 3.36 Real Sociedad 2.29

No arranque da jornada 35 da La Liga, Levante e Real Sociedad encontram-se esta sexta-feira em Valência, numa partida que colocará frente a frente o 20.º e o 6.º colocados, respetivamente.Em posição delicada, já que está a 6 pontos da zona de salvação quando faltam disputar quatro jogos, o Levante entra em campo com absoluta necessidade de triunfar, procurando nesta partida fazer aquilo que conseguiu em dois dos últimos cinco jogos caseiros: vencer. Ainda assim, a formação valenciana tem alguns registos menos positivos que podem dificultar, como o facto de ter sofrido pelo menos um golo nos últimos quatro jogos.Quanto à Real Sociedad, está com 56 pontos e encontram-se em zona europeia, com 4 pontos de avanço para o Villarreal e com 5 de atraso para o At. Madrid na corrida pela Champions. A turma basca, refira-se, leva três jogos seguidos sem ganhar, sendo que apenas um dos últimos sete jogos se viram 3 ou mais golos.Em termos de confronto direto, falemos já dos golos: a Real Sociedad leva oito jogos seguidos a marcar ao Levante, tendo sido o primeiro conjunto a marcar em cinco dos seis duelos mais recentes. Na primeira mão, em San Sebastian, o marcador ficou em 1-0, com o golo da vitória a ser marcado por Ander Barrenetxea.