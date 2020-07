Levante-Real Sociedad: vencer para acabar bem

Atualmente em sétimo e ainda com vista para o 'comboio' europeu, a Real Sociedad visita esta segunda-feira o reduto do Levante, 12.º à partida da ronda, num encontro da 34.ª jornada da Liga espanhola no qual se enfrentarão duas equipas a viver períodos de retoma bem distintos.



Com apenas uma vitória nos seis jogos disputados - curiosamente no mais recente - e com cinco desaires pelo meio, a Real Sociedad tenta neste embate retomar um rumo ganhador para a reta final da temporada, mas também tentará igualmente travar uma sequência bem negativa a nível de eficácia defensiva, já que vai em oito jogos seguidos a sofrer, sendo que na última meia dúzia foi sempre a primeira equipa a encaixar.



Quanto aos valencianos, têm um registo bem mais positivo no pós-retoma, com duas vitórias, três empates e uma derrota apenas. Um balanço bem positivo, mas que não promete muitos golos, já que em cinco dos últimos sete encontros se registaram dois ou menos tentos nos jogos dos valencianos.



Quanto ao confronto direto, e já contando a surpreendente vitória do Levante em San Sebastián na primeira volta, há a notar que a Real Sociedad marcou aos valencianos nos últimos quatro encontros que disputaram, tal como o Levante, que no seu caso vai em três jogos sempre a marcar aos bascos. Por outro lado, de notar que quatro dos últimos cinco jogos entre estes conjuntos tiveram pelo menos três golos (o da primeira volta foi uma das confirmações dessa sequência).

