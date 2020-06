Levante-Sevilha: arranca mais uma jornada em Espanha

Num autêntico sprint para concluir a temporada, a Liga espanhola prossegue sem pausas esta segunda-feira, com Levante e Sevilha a darem o pontapé de saída da 29.ª jornada da prova, com um duelo no qual se defrontarão o 12.º e o 3.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 50 pontos e uma sequência atual de sete partidas consecutivas sem perder - a última das quais no dérbi andaluz diante do Betis -, o Sevilha entra em campo moralizado mas também teoricamente mais descansado, já que teve mais um dia para recuperar em relação ao seu oponente. Adversário esse que na jornada da retoma empatou também no dérbi valenciano diante do Valencia, numa partida na qual chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer e sempre a sofrer - o Levante tem apenas duas vitórias nos últimos dez jogos.



Quanto ao confronto direto, há também razões para o Sevilha sorrir: são já quatro as vitórias consecutivas e cinco os jogos seguidos a marcar diante do Levante (num total de 16 golos marcados e apenas 5 sofridos). De resto, falando em golos, de notar que quatro dos últimos cinco duelos entre estas equipas tiveram pelo menos três golos, sendo que em oito dos últimos dez o Sevilha foi a primeira a fazer o marcador avançar.

CÓD 128 Levante 4.94 Empate 3.97 Sevilha 1.58