Levski Sófia-Ludogorets: visitantes em vantagem pontual e também no confronto direto

Levski Sófia e Ludogorets defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 25.ª jornada do campeonato búlgaro de futebol, num encontro que irá disputar-se à porta fechada no Estádio Georgi Asparuhov.



À entrada para esta jornada, o Levski Sófia posiciona-se no 3.º lugar da tabela classificativa, com 46 pontos, fruto de 13 vitórias, sete empates e quatro derrotas, enquanto que o Ludogorets é líder isolado da prova, com 55 pontos, após somar 16 triunfos e sete empates, mantendo-se, até ao momento, invicto no campeonato búlgaro.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Levski Sófia registou quatro empates (Lok. Plovdiv, CSKA Sofia, Cherno More e Botev Vratsa) e uma derrota (Slavia Sofia), ao passo que o Ludogorets somou dois triunfos (Botev Vratsa e Dunav Ruse) e três empates (Cherno More, Slavia Sofia e Etar).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Ludogorets nos últimos cinco duelos, contra nenhum do Levski Sofia.