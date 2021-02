Lille-Ajax: armada portuguesa em ação

Líderes nos respetivos campeonatos, Lille e Ajax encontram-se esta quinta-feira em solo francês, numa partida da primeira mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa na qual a formação mais portuguesa da Ligue 1 tentará ampliar o seu registo positivo recente.



Afinal de contas, para lá de liderar num campeonato que tem o todo-poderoso Paris SG, o Lille leva oito jogos seguidos sem perder, isto para lá de vir já de seis duelos consecutivos sem sofrer. Aliás, em cinco deles marcou e... ganhou, claro está. No único que tal não sucedeu, ainda assim, foi no fim de semana, com uma inesperada igualdade a zero diante do Brest.



Do lado oposto estará uma equipa também num grande momento, com oito vitórias e 13 jogos seguidos sem ganhar, mas a verdade é que em teoria a dificuldade da Eredivisie será menor do que a da Ligue 1, pelo que esse registo não tem necessariamente de significar uma vantagem clara. Ainda assim, há dados a ter em conta, como por exemplo o facto deste Ajax normalmente entrar a 'matar', com o primeiro golo dos seus jogos nos últimos oito embates.



Note-se que estas duas equipas já se enfrentaram em 2019/20, na altura na fase de grupos da Champions, com dupla vitória do Ajax: primeiro por 3-0 na Holanda e depois por 2-0 em França. Dois resultados que pode servir de motivação, mas que por outro lado não podem merecer total atenção, especialmente porque o Lille é uma equipa totalmente diferente e o Ajax não tem algumas das figuras de então.



A finalizar, um olhar aos indisponíveis, que são três de cada lado. Burak Yilmaz, Benjamin André e Xeka são baixas nos franceses, ao passo que André Onana e Sébastien Haller ficarão de fora no conjunto forasteiro - há ainda o caso de Noussair Mazraoui, que muito provavelmente também não será opção.

CÓD 115 Lille 2.57 Empate 3.29 Ajax 2.55