Lille-Amiens SC: armada portuguesa em ação

Equipa na qual Renato Sanches tem sido figura nas últimas semanas, o Lille procura esta quarta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga francesa, numa partida na qual terá pela frente o Amiens, o 18.º colocado da Ligue 1.



Vindo de uma vitória por 3-2 diante do Raon l'Etape, em encontro da Taça de França, o Lille tenta dar seguimento a esse resultado positivo nesta partida, ao passo que o Amiens, em sentido inverso, procura inverter a tendência recente, com duas derrotas consecutivas (uma delas precisamente na Taça de França, com o Rennes).



De notar que estas duas equipas já se enfrentaram por uma vez esta temporada, numa partida na qual o Amiens venceu por 1-0. Irá haver 'vingança' nesta partida a eliminar por parte da formação de Xeka, José Fonte e companhia?

CÓD 155 Lille 1.42 Empate 3.35 Amiens SC 5.77