Lille-Celtic Glasgow: armada portuguesa ainda sem derrotas

Já sem problemas no plantel provocados pela Covid-19, o Lille recebe esta quinta-feira os escoceses do Celtic num duelo do Grupo H da Liga Europa no qual procurará dar seguimento ao triunfo da primeira jornada, diante do Sparta Praga, por 4-1.



Com José Fonte, Djaló, Xeka e Renato Sanches à espreita da utilização nesta partida, a formação gaulesa entra em campo moralizada pelo tal registo da primeira jornada, mas também pelo facto de levar já nove jogos seguidos sem perder, numa sequência na qual tem seis vitórias e três empates e onde foi a primeira equipa a marcar em oito jogos.



Do lado oposto estará um Celtic a viver uma fase contrária, já que leva três jogos seguidos sem vencer e sempre a sofrer, surgindo nesta partida na sequência de um empate no fim de semana (3-3 diante do Aberdeen) e, essencialmente, uma derrota no arranque desta Liga Europa ante o AC Milan.



Para piorar as contas dos escoceses, a equipa de Glasgow tem cinco baixas a reportar para este duelo (James Forrest, Michael Johnston, Christopher Jullien, Nir Bitton e Hatem Elhamed), aos quais se pode juntar ainda Vasilios Barkas, um jogador que está em dúvida.

