Lille-Chelsea: blues com vantagem no confronto direto (e na eliminatória)

Lille e Chelsea defrontam-se, esta quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, num encontro em que os londrinos entrarão com a vantagem de dois golos, conseguida no duelo da primeira mão da eliminatória.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Lille registou duas vitórias (Lyon e Clermont), dois empates (Metz e Saint-Étienne) e uma derrota (Lille), enquanto que o Chelsea somou quatro triunfos (Luton, Burnley, Norwich e Newcastle) e um desaire (Liverpool).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Chelsea, equipa que venceu os três duelos até ao momento disputados entre as duas formações.

Quanto a baixas para este duelo, o Lille não poderá contar com o português Renato Sanches, que se lesionou no último encontro do Lille para o campeonato francês. Já do lado londrino, Reece Jeames e Ben Chilwell também serão baixas por lesão. Azpilicueta e Hudson-Odoi estão em dúvida.