Lille-Lens: armada lusa em teste

Equipa mais portuguesa da Ligue 1, o Lille regressa este domingo aos compromissos do campeonato depois dos jogos da seleção, procurando diante do Lens manter o seu arranque sem derrotas, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos.



Tendo pela frente o Lens, também a registar um bom arranque, com 13 pontos fruto de quatro vitórias, um empate e uma derrota, o Lille coloca em causa a tal sequência de bons resultados, isto numa partida na qual deverá fazer alinhar pelo menos dois portugueses.



Quanto ao Lens, tem várias dúvidas para a sua equipa, já que Cheick Traore, Issiaga Sylla, Clement Michelin, Ignatius Ganago e Facundo Medina são baixas certas e Seko Fofana ainda é dúvida. Serão vários os problemas a resolver, isto para uma equipa que depois da derrota no arranque vai em cinco jogos seguidos sem perder.



Relativamente ao confronto direto, o Lille não perde diante do Lens desde 2006, num total de dez encontros. Nessa fase, refira-se, em sete dos últimos nove jogos houve golos de ambas as equipas, ao passo que o Lens vai em onze jogos seguidos sempre a sofrer golos. Falando em golos e vitórias, de notar que nessa sequência de dez jogos o Lille ganhou sete encontros, marcando 20 golos e sofrendo somente sete.

CÓD 212 Lille 1.82 Empate 3.38 Lens 4.16