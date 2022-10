Lille-Lens: forasteiros procuram manter registo sem derrotas

CÓD 206 Lille 2,4 Empate 3,45 Lens 2,65

Jogo da 10.ª jornada da Ligue 1, com o Lille a visitar o reduto do Lens, num duelo que colocará frente a frente o 8.º e o 4.º colocados, com 13 e 21 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Lens é uma das três equipas que ainda não perdeu, chegando a este jogo com seis vitórias e três empates. Sem Jonathan Gradit e Wuilker Fariñez neste jogo, o Lens vai procurar ampliar essa sequência, que tem ainda uma dimensão superior se a alargarmos a duelos de preparação e da época passada - são já 23 encontros seguidos sem perder!Quanto ao Lille, com apenas Edon Zhegrova em dúvida, tem 13 pontos e esta temporada tem o aspeto curioso de não ter feito qualquer sequência de resultados. Isto é, nunca venceu, empatou ou perdeu dois jogos seguidos... Aliás, nos nove que disputou esta época sofreu sempre pelo menos um golo - mas também marcou. Nos últimos sete o resultado final dos seus jogos foi de 3 ou superior.Quanto ao confronto direto, o Lens venceu os últimos três jogos, todos eles na época passada: 1-0, 2-2 (triunfo nos penáltis) e 2-1.