Lille-Lyon: Anthony Lopes visita armada lusa comandada por Christophe Galtier

O Lille, de Renato Sanches, Tiago Djaló, José Fonte e Xeka, recebe este domingo o Lyon de Anthony Lopes, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Ligue 1, num encontro que pode intensificar a luta pelo terceiro lugar da competição.



À entrada para esta jornada, o Lille posiciona-se no 4.º lugar, com 46 pontos, fruto de 14 triunfos, quatro empates e nove derrotas, enquanto que o Lyon é 5.º classificado, com 40, após somar onze triunfos, sete empates e nove derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Lille registou quatro triunfos (Rennes, Angers, Toulouse e Nantes) e uma derrota (Marselha), ao passo que o Lyon somou três triunfos (Metz, Juventus e St. Étienne), um empate (Estrasburgo) e uma derrota (Paris Saint-Germain).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio demonstrado pelas duas formações com quatro empates nos últimos cinco duelos, três deles por 2-2. De notar ainda que o Lille marcou em todos últimos cinco confrontos com o Lyon.

CÓD 162 Lille 2.04 Empate 3.12 Lyon 3.34