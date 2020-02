Lille-Marselha: armada portuguesa enfrenta Villas-Boas

Privado de Xeka, o Lille recebe este domingo a visita do Marselha, numa partida da 25.ª jornada da Ligue 1 na qual estarão frente a frente o quarto e o segundo colocados da prova, dois conjuntos separados por 9 pontos na tabela.



Mesmo sem Xeka, o Lille contará nesta partida com José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches, isto num duelo no qual estará do outro lado a equipa comandada por André Villas-Boas.



Mais colocado, o Marselha procura neste encontro um regresso aos resultados positivos depois de a meio da semana ter sido batido pelo Lyon e ter visto chegar ao final uma série de 16 jogos seguidos sem perder, sendo que nessa sequência constam 13 duelos da Ligue 1 - essa série ainda está vigente.



No que a jogadores diz respeito, Yusuf Yazici, Timothy Weah, Domagoj Bradaric, Benjamin André e Gabriel são baixas no Lille, ao passo que Florian Thauvin é a única ausência dos visitantes.

