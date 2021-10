Lille-Marselha: campeão procura continuar a recuperar

Campeão em título, o Lille procura este domingo continuar o seu registo de recuperação, num duelo da nona jornada na qual terá pela frente um Marselha que é terceiro na tabela da Ligue 1, com 14 pontos para 7 duelos disputados - tem ainda um em atraso.



Já o Lille, neste jogo ainda sem Orestis Karnezis e Renato Sanches, tem 11 pontos em oito encontros, chegando a esta partida vindo de um desaire a meio da semana na Champions diante do RB Salzburgo. No plano interno, depois de um arranque de altos e baixos, o Lille vem de dois triunfos seguidos. Olhando a golos, cinco dos últimos sete duelos do Lille tiveram pelo menos três no total, seis dos últimos oito tiveram golos de ambas as equipas e nos últimos quatro o Lille sofreu sempre.



Quanto ao Marselha, a meio da semana empatou com o Galatasaray na Liga Europa, tendo no plano interno ainda na memória o desaire perante o surpreendente Lens, por 3-2, no Velódrome. Por outro lado, apenas um dos últimos seis jogos do Marselha teve mais do que 3 golos.



Relativamente ao confronto direto, o Lille vai em sete duelos seguidos a marcar ao Marselha, sendo que em cinco deles foi a primeira formação a marcar. Em cinco desses sete jogos, refira-se, o marcador teve pelo menos um total de 3 golos. Na época passada o Lille venceu em casa por 2-0, tendo antes empatado a um golo em Marselha.

CÓD 199 Lille 2.35 Empate 3.2 Marselha 2.95