Lille-Marselha: líder com visita perigosa

Surpreendente líder da Ligue 1, com 59 pontos, o Lille procura esta quarta-feira defender e cimentar a sua liderança, quando pelas 20 horas receber no Stade Pierre Mauroy a visita do Marselha, numa partida da 28.ª jornada onde terá pela frente o sétimo colocado.



Agora comandados por Jorge Sampaoli, os marselheses levam cinco encontros seguidos sem perder, algo que procurarão ampliar neste embate, onde também tentarão somar pontos para eventualmente chegar ao quinto posto.



Quanto ao Lille, leva nove encontros seguidos sem perder no campeonato, sendo que a atuar em casa o registo é de oito vitórias, cinco empates e uma derrota, que apenas vale o terceiro melhor registo caseiro da Ligue 1. Apesar do registo positivo recente, note-se que o Lille vem de quatro jogos seguidos a sofrer golos.



Olhando, por fim, ao confronto direto, note-se que o Marselha tem vantagem no passado recente, com três jogos seguidos sem perder, apesar de levar já seis partidas consecutivas a sofrer diante do Lille de Renato Sanches e companhia. Na primeira volta, no Velodrome, viu-se um empate a um golo, com Valère Germain a salvar os da casa aos 85' após o tento de Luiz Araújo aos 47'.

CÓD 177 Lille 1.72 Empate 3.34 Marselha 4.84