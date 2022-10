Lille-Monaco: duelo com portugueses

CÓD 202 Lille 2,4 Empate 3,5 Mónaco 2,7

No fecho de mais uma jornada da Ligue 1, no caso a 12.ª, Lille e Monaco encontram-se este domingo no Stade Pierre Mauroy, num duelo que colocará frente a frente duas formações separadas por uma posição e 2 pontos na tabela classificativa.Em melhor posição está o Monaco, com 21 pontos na sexta posição, numa caminhada na qual venceu seis jogos, empatou três e perdeu dois. Os monegascos, que foram a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos que disputaram, neste duelo não podem contar com Ruben Aguilar e Mohamed Camara. Na Ligue 1, refira-se, a equipa de Gelson Martins leva seis jogos sem perder, com cinco vitórias e um empate nesse período.Quanto ao Lille de Paulo Fonseca, que tem José Fonte como baixa - mas Tiago Djaló apto-, tem 19 pontos e nos últimos dez jogos há a destacar o facto de ter marcado sempre - mas também ter sofrido em oito desses jogos. Em termos totais, oito dos últimos nove jogos do Lille tiveram 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, o Monaco leva três jogos sem perder, sendo que em cinco dos últimos seis houve 3 ou mais golos e em quatro dos mais recentes cinco ambas as equipas marcaram. A dupla exceção foi em 2020/21, com o nulo registado no Principado.