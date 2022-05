Lille-Monaco: monegascos num grande momento

CÓD 163 Lille 3.68 Empate 3.57 Mónaco 1.89

Com apenas três jornadas pela frente, Lille e Monaco encontram-se esta sexta-feira no Stade Pierre Mauroy, num duelo da 36.ª ronda que colocará frente a frente o 10.º e o 4.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, o Monaco é a equipa em melhor forma na Ligue 1 e isso valeu-lhe a subida a uma posição de apuramento para a Liga Europa, com apenas 3 de atraso para o Marselha e os mesmos que o Rennes, que está na zona de playoff da Champions. A formação do principado leva já oito jogos seguidos sem perder e nos últimos sete venceu sempre, sendo que em seis desses duelos foi a primeira equipa a marcar.Quanto ao Lille, neste jogo sem o suspenso Renato Sanches, tem 51 pontos e o melhor que poderá eventualmente almejar será saltar até ao 6.º, 7.º posto, que estão neste momento à distância de 6 e 4 pontos, respetivamente. Ainda assim, a equipa visitada nesta partida vem de uma derrota diante do Troyes, num jogo no qual perdeu por 3-0.Quanto ao confronto direto, aí o Lille pode ter algum motivo de otimismo, já que não perdeu nenhum dos últimos três jogos. Em quatro dos últimos cinco, com pelo menos 3 golos no total final, o Lille foi igualmente a primeira equipa a marcar. Esse registo viu-se, por exemplo, na primeira volta, com o empate a dois registado no Principado em novembro.