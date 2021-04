Lille-Montpellier: líder com visitante perigoso

Surpreendente líder da Ligue 1, o Lille tem esta sexta-feira mais um teste à sua condição, quando pelas 20 horas receber a visita do Montpellier, numa partida da jornada 33 do campeonato francês.



Comandante do campeonato, com 69 pontos, mais 3 do que o Paris SG, a equipa de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches venceu quatro dos últimos sete jogos de campeonato que disputou, tendo pela frente um adversário que nos mais recentes oito encontros não perdeu nenhum, tendo ganho três e empatado os restantes cinco.



Aliás, o Montpellier é mesmo uma das equipas em melhor fase, com 13 jogos seguidos sem perder, aidna que venha denotando alguma debilidade defensiva, já que apenas em dois dos últimos dez jogos não sofreu golos.



Na primeira volta, em dezembro, o Lille ganhou por 3-2, num resultado que ampliou para cinco o número de jogos consecutivos da equipa sem perder perante este oponente. Por outro lado, em quatro desses jogos o Lille foi mesmo a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Como será desta vez?

