Lille-Nantes: Renato Sanches em ação na Ligue 1

Lille e Nantes defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada da Liga francesa, num encontro que deverá significar o regresso de Renato Sanches aos relvados, depois de recuperar de lesão.

À entrada para esta ronda, o Lille posiciona-se no 5.º lugar, com 8 pontos, fruto de duas vitórias e duas derrotas, enquanto que o Nantes encontra-se no 14.º posto, com 5 pontos, após somar um triunfo, dois empates e uma derrota neste arranque de temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Lille registou duas vitórias (Reims e Metz), dois empates (Rennes e Marselha) e uma derrota (Brest), ao passo que o Nantes somou o mesmo registo: 2V (Le Havre e Nimes), 2E (Bordéus e St. Étienne) e 1D (Monaco).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Lille nos últimos cinco duelos entre as duas formações. Como será desta vez?