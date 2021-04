Lille-Nice: armada lusa tenta dar alento ao sonho do título de campeão

O Lille, dos portugueses José Fonte, Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló, recebe este sábado o Nice em jogo a contar para a 35.ª jornada da Liga francesa de futebol, num encontro importante para as contas do título de campeão nacional em França.

À entrada para esta ronda, o Lille posiciona-se na liderança isolada da prova, com 73 pontos (mais um do que o Paris Saint-Germain, que nesta jornada vai receber o Lens, atual 5.º classificado), fruto de 21 vitórias, 10 empates e três derrotas. Já o Nice é 9.º colocado, com 46 pontos, após somar 13 triunfos, sete empates e 14 desaires até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Lille registou três vitórias (Paris Saint-Germain, Metz e Lyon), um empate (Montpellier) e uma derrota (Nimes), ao passo que o Nice também somou três triunfos (Marselha, Nantes e Montpellier), um empate (Reims) e um desaire (Dijon).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Nice, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, tendo perdido em apenas uma ocasião, por 4-0.