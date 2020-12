Lille-Paris Saint-Germain: jogo grande com muitas ausências de peso

Lille e Paris Saint-Germain defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga francesa de futebol (Ligue 1), num encontro que colocará frente a frente os dois atuais primeiros classificados da prova, que terão várias ausências confirmadas para esta partida.

Do lado do 'Les Dogues', o principal destaque vai para a provável ausência de Renato Sanches. O médio internacional português, que recentemente surgiu associado a um possível interesse do Liverpool, está a recuperar de uma lesão muscular e a sua presença na partida de amanhã ainda não está assegurada. Luiz Araújo e Jeremy Pied também deverão ser baixas no Lille.

Já nos parisienses, de realçar a ausência de uma das estrelas do atual campeão francês, Neymar Jr. O brasileiro lesionou-se no tornozelo direito na última jornada e não fará parte das escolhas de Thomas Tüchel. A juntar-se ao brasileiro, estão ainda nomes como Sarabia, Marquinhos, Icardi, Diallo, Bernat e também o português Danilo Pereira. Todos estes jogadores não deverão constar na ficha de jogo deste domingo.

Agora vamos à classificação das duas equipas. À entrada para esta jornada, o Lille encontra-se isolado no topo da tabela, com 32 pontos, fruto de nove vitórias, cinco empates e uma derrota, enquanto que o Paris Saint-Germain surge logo atrás, na 2.ª posição, com menos um ponto (10V, 1E e 4D).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Lille registou quatro vitórias (Sparta Praga, Monaco, Bordéus e Dijon) e uma derrota (Celtic), ao passo que o Paris Saint-Germain somou o mesmo registo, tendo vencido o Manchester United, Montpellier, Basaksehir e Lorient e perdido apenas para o Lyon, na 14.ª jornada da Ligue 1.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade da formação de Paris, que somam quatro vitórias nos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o Lille a triunfar em apenas uma ocasião, num triunfo por 5-1.