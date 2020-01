Lille-PSG: armada portuguesa procura travar líder

Grande dominador da Ligue 1, já com 8 pontos de avanço para o Marselha, o Paris SG tem este domingo uma visita teoricamente complicada ao reduto do Lille, num encontro da 21.ª ronda na qual terá pela frente o quinto colocado da tabela, que entra em campo com menos 18 pontos do que os seus oponentes.



Vindo de um desaire a meio da semana para a Taça da Liga, o conjunto dos portugueses José Fonte, Tiago Ilori, Xeka e Renato Sanches parte neste encontro em busca da sua primeira vitória no presente ano civil, isto depois de ter perdido no Monaco (5-1) e em Dijon (1-0), tentando igualmente manter a fantástica série caseira na Ligue 1, com 14 partidas consecutivas sem perder. A última derrota foi em março, diante do Monaco, e a primeira vitória dessa sequência foi precisamente ante este mesmo Paris SG.



Quanto aos da capital, que neste jogo não terão Juan Bernat e Thilo Kehrer, chegam a este jogo numa longa sequência imbatível em todas as provas, já com 16 encontros seguidos sem perder. A última derrota foi já em novembro, no primeiro dia desse mês, em casa do Dijon. De lá para cá, entre campeonato, taças e Liga dos Campeões, os parisienses venceram 14 jogos e empataram apenas dois.



Nessa sequência, refira-se, conta-se também uma vitória ante este mesmo Lille, por 2-0.

CÓD 151 Lille 5.66 Empate 4.39 PSG 1.42