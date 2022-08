Lille-PSG: duelo entre portugueses na Ligue 1

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lille e Paris Saint-Germain defrontam-se na tarde de domingo, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada do campeonato francês de futebol (Ligue 1), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram separadas por dois pontos, apesar de ainda não terem perdido neste arranque da época 2022/23.

À entrada para esta ronda, o Lille, de José Fonte e Tiago Djaló, posiciona-se no segundo lugar, com quatro pontos, fruto de uma vitória e um empate, enquanto que o PSG, de Danilo Pereira, Vitinha e Renato Sanches, se encontra na liderança isolada da tabela classificativa, com seis pontos, após somar dois triunfos consecutivos na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Lille registou duas vitórias (Cádiz CF e Auxerre), dois empates (Las Palmas e Nantes) e uma derrota (Espanyol), ao passo que o PSG somou cinco triunfos consecutivos (Urawa Reds, Gamba Osaka, Nantes, Clermont e Montpellier).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do PSG, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Lille a levar a melhor nos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.