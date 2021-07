Lille-PSG: primeiro troféu da época em França em discussão

Aí está a disputa do primeiro troféu da temporada em França, com o campeão Lille a defrontar o Paris SG, o vencedor da Taça da época passada, na final do Troféu dos Campeões. Será um duelo que repete vários episódios da época passada e que em 2020/21 acabou com vantagem da equipa mais portuguesa da Ligue 1. Não no balanço dos resultados - já que cada equipa venceu um jogo -, mas antes do objetivo, já que o Lille foi o campeão.



Agora numa nova época, muito mudou. O Lille perdeu o treinador campeão e na pré-temporada apenas venceu um dos cinco jogos que disputou - curiosamente o primeiro. Já o Paris SG, com mais uns quantos craques - Sergio Ramos, Achraf Hakimi... -, teve uma preparação praticamente perfeita e chega a este jogo de moral em alta.



Sendo o primeiro jogo oficial da época, muito está ainda em aberto, mas a verdade é que os encontros de preparação efetuados recentemente mostram que tanto Lille como ainda estão a afinar as suas defesas, pelo que a existência de golos é bem possível.

