Lille-Rennes: armada portuguesa em ação

Arranca a temporada na Ligue 1 para a armada portuguesa do Lille, com um embate diante do Rennes, num duelo no qual os visitantes entram moralizados pela fase de pré-temporada algo mais positiva, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, contra os dois triunfos e três desaires do Lille.



Com Renato Sanches, Tiago Djaló, Xeka e José Fonte no seu elenco, o Lille enfrenta uma equipa perante a qual na temporada passada não perdeu (houve um empate e uma vitória por 1-0), tentando neste duelo repetir essa receita, algo que permitiria ampliar para sete o número de partidas seguidas a marcar a este adversário.

CÓD 107 Lille 2.23 Empate 3.06 Rennes 3.22