Lille-Stade de Reims: equipas em bom momento

De regresso aos relvados depois da tradicional paragem para o ano novo, Lille e Reims encontram-se esta segunda-feira, numa partida da 17.ª jornada que colocará frente a frente o sexto e o décimo colocados, respetivamente.



Com 29 pontos, o Lille vem de quatro vitórias seguidas e sete encontros sem perder. Em seis desses jogos, para lá de não ter perdido, foi a primeira equipa a marcar. Neste período, refira-se, a equipa de José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes disputou quatro encontros de preparação, que também entram nestas contas.



Quanto ao Stade de Reims, nos últimos dez jogos apenas perdeu por uma vez, precisamente num jogo de preparação disputado antes do reatamento do campeonato. Nesses tais dez jogos, o Stade de Reims venceu cinco jogos e empatou quatro.



Em termos de confronto direto, nota para o facto de apenas dois dos últimos nove jogos entre estas equipas não terem tido tentos de ambas as formações. Os últimos três, por exemplo, acabaram todos em 2-1 favorável ao Lille. Irá a história repetir-se?

