Linköpings-Skelleftea AIK: à procura da primeira vitória

Linköpings-Skelleftea AIK: à procura da primeira vitóriaEncontro do campeonato nacional sueco de hóquei em patins, com Linköpings e Skelleftea AIK a encontrarem-se esta terça-feira na Saab Arena, numa partida entre duas formações que entraram com derrotas: 3-2 para o Linköpings e 5-2 para o Skelleftea AIK.



Este será o terceiro jogo do ano civil entre estas duas equipas, havendo por agora um equilíbrio total, com uma vitória para cada lado e sempre com o vencedor a escapar sem sofrer golos. O Linköpings fê-lo por 3-0; o Skelleftea AIK consegui mesmo um 5-0.

Por Record