Lions Zurique-IFK Helsínquia: arranque de época

Encontro de abertura da Champions Hockey League, com Lions Zurique e IFK Helsínquia a darem a stickada de saída das respetivas temporadas, depois de um longo período de pausa competitiva que no caso dos suíços é de praticamente quatro meses, ao passo que nos finlandeses é de três meses e meio.



Estas duas equipas, refira-se, não se enfrentam desde 2012/13, numa época na qual houve uma vitória para cada lado, com o mesmo número de golos marcados por ambas as equipas: o Lions Zurique venceu em casa por 3-1; o IFK Helsínquia triunfou no seu reduto por 6-4.

CÓD 399 Lions Zurique 2.01 Empate 3.7 IFK Helsínquia 2.41