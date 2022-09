Lituânia-Ilhas Faroé: jogo decisivo no Grupo 1 da Liga C

CÓD 110 Lituânia 2.15 Empate 3 Ilhas Faroé 3.2

Encontro do Grupo 1 da Liga C da Liga das Nações, com um embate entre Lituânia e Ilhas Faroé que promete ser decisivo para ambas as equipas. Os lituanos, ainda sem pontos, estão obrigados a reagir sob pena de ficarem já condenados à despromoção, ao passo que os visitantes sabem que um empate lhes garantirá a permanência nesta Liga.Com 4 pontos, as Ilhas Faroé entram em campo vindas de uma vitória (sobre esta Lituânia) e um empate, ainda que nesses dois encontros tenham ampliado para quatro o número de jogos consecutivos a sofrer golos. Por falar em sofrer, dos últimos dez jogos, apenas por duas vezes não encaixou pelo menos um golo, sendo que sempre que sofreu... foi a primeira equipa.Quanto à Lituânia, vem de cinco derrotas seguidas e um impressionante registo de 22 (!) jogos consecutivos a sofrer pelo menos um golo. Nesta Liga das Nações, refira-se, sofreu já 8 golos e marcou 4.Quanto ao confronto direto, em dez jogos há sete vitórias da Lituânia e apenas duas das Ilhas Faroé, ainda que curiosamente no registo recente sejam estes últimos a estar melhor, com duas vitórias nos últimos três jogos.