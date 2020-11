Liverpool-Ajax: red devils querem assegurar 1.º lugar do grupo D

Liverpool, de Diogo Jota, e Ajax defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente os dois atuais dois primeiros classificados do grupo, embora separados por dois pontos.

À entrada para esta ronda, os red devils posicionam-se no 1.º lugar, com 9 pontos, fruto de três vitórias e uma derrota, enquanto que os holandeses encontram-se no 2.º posto, com 7 pontos (os mesmos que a Atalanta), após somarem dois triunfos, um empate e uma derrota até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que o Liverpool registou duas vitórias (Atalanta e Leicester), dois empates (Manchester City e Brighton) e uma derrota (Atalanta), ao passo que o Ajax somou cinco triunfos (Midtjyllan - por duas vezes -, Utrecht, Heracles e FC Emmen).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem um triunfo, um empate e uma derrota nos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações.