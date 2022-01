Liverpool-Arsenal: duelo de titãs nas 'meias' da Taça da Liga inglesa

CÓD 159 Liverpool 2.06 Empate 3.49 Arsenal 3.15

Depois da partida da semana passada, referente à 1.ª mão das meias-finais da Taça da Liga, ter sido adiada por conta de um surto de Covid-19, Liverpool e Arsenal encontram-se esta quinta-feira em Anfield, num encontro que para todos os efeitos será a primeira mão desta eliminatória.Vindo de um desaire surpresa diante do Nottingham Forest, para a Taça de Inglaterra, os gunners procuram dar a volta por si, isto numa partida na qual não contarão com Folarin Balogun, Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Elneny, Nicolas Pépé e Thomas Partey. Olhando ao registo estatístico, o encontro com o Nottingham foi mesmo uma exceção à regra, já que foi o único encontro que inverteu três tendências recentes: pelo menos 3 golos (em 4 dos últimos 5 jogos) e o Arsenal como primeira equipa a marcar (7 em 8) e equipa que chegou ao descanso na frente (4 em 5).Quanto ao Liverpool, vindo de uma goleada diante do Shrewbury Town, enfrenta este jogo com várias baixas, muitas delas por conta da CAN. Os ausentes são Nathaniel Phillips, Harvey Elliott, Thiago, Naby Keïta, Sadio Mané e Mohamed Salah. Já Trent Alexander-Arnold, Alisson e Divock Origi são dúvida. Em termos estatísticos, o Liverpool leva seis jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em cinco dessas partidas foi mesmo a primeira equipa a sofrer. Note-se que em cinco desses mesmos seis encontros o total de golos foi de pelo menos 3.Quanto ao confronto direto, a história mostra que a tendência é de pelo menos 3 - apenas dois dos últimos nove jogos não os tiveram -, sendo que nos últimos três encontros o Liverpool venceu dois e sem sofrer.