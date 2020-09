Liverpool-Arsenal: será a estreia de Diogo Jota pelos reds na Premier League?

Liverpool e Arsenal defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 3.ª jornada da Liga inglesa de futebol (Premier League), num encontro que colocará frente a frente duas formações que começaram com a 'corda toda'.

Nas duas primeiras jornadas, os reds registaram duas vitórias diante de Leeds United e Chelsea, enquanto que o Arsenal - que não deverá contar com o contributo de Cédric Soares para o jogo com o campeão inglês - bateu o Fulham e o West Ham.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Liverpool - equipa que contratou Diogo Jota ao Wolverhampton - registou quatro vitórias (Blackpool, Leeds, Chelsea e Lincoln) e uma derrota (Arsenal), ao passo que o Arsenal somou cinco triunfos (Liverpool, QPR, Fulham, West Ham e Leicester).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Liverpool, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos realizados entre as duas formações.

Recorde-se que Diogo Jota já se estreou com a camisola do Liverpool, contudo numa partida diante do Lincoln, a contar para a Taça da Liga inglesa.