Liverpool-Aston Villa: campeão procura esquecer goleada

Vindo de uma inesperada goleada no seu primeiro jogo enquanto campeão, o Liverpool procura este domingo retomar o caminho vitorioso para fechar a época de forma positiva, quando pelas 16h30 receber a visita do antepenúltimo Aston Villa, num duelo no qual terá pela frente uma das poucas equipas com a qual perdeu esta temporada. Foi num atípico duelo da Taça de Inglaterra, onde atuou com as reservas - devido à presença no Mundial de Clubes - e perdeu por claros 5-0.



Um resultado claramente inesperado, que ainda assim poderá servir de motivação aos villains, uma equipa que vai já em nove jogos seguidos sem ganhar e que nos últimos três sofreu sempre golos. Aliás, falar em golos, os de Birmingham foram a primeria equipa a sofrer em cinco dos últimos sete encontros.



Quanto ao Liverpool, já sem nada a somar para lá de tentar chegar-se o máximo possível aos 100 pontos - tem de momento 86, com mais 18 para disputar -, entra em campo na sequência da tal goleada, um resultado que certamente tentará esquecer neste jogo no qual Jürgen Klopp poderá, ainda assim, operar algumas rotações.

CÓD 146 Liverpool 1.32 Empate 5.04 Aston Villa 7.55