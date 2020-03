Liverpool-Atl. Madrid: reds procuram inverter desvantagem obtida no Wanda Metropolitana

O Liverpool recebe, esta quarta-feira, o Atlético de Madrid, de João Félix, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num encontro em que a formação orientada pelo alemão Jürgen Klopp procurará inverter a desvantagem que tem na eliminatória - derrota por 1-0, no Wanda Metropolitana, na partida da primeira mão.



Nos últimos cinco jogos disputados, a formação inglesa - que lidera a Premier League com uma vantagem de 25 pontos para o segundo classificado Manchester City - registou duas vitórias (West Ham e Bournemouth) e três derrotas (Atlético Madrid, Watford e Chelsea).



Já a equipa comandada pelo argentino Diego Simeone somou duas vitórias (Liverpool e Villarreal) e três empates (Valencia, Espanyol e Sevilha).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Atlético Madrid - um deles numa partida particular de pré-temporada - contra apenas um do Liverpool nos últimos cinco duelos travados entre as duas equipas.

CÓD 103 Liverpool 1.53 Empate 3.75 Atl. Madrid 5.92