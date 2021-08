Liverpool-Chelsea: dia de jogo grande na Premier League

Dia de jogo grande na Premier League, com Liverpool e Chelsea a enfrentarem-se este sábado em Anfield, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que têm por vitórias os dois jogos já disputados, ambas com 5 golos marcados e nenhum sofrido.



Neste jogo sem Curtis Jones e com Fabinho e James Milner em dúvida, o Liverpool vem numa sequência de quatro encontros seguidos sem perder - contando duelos de pré-temporada. Também contando encontros de preparação, os reds foram a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos jogos que disputaram.



Em relação ao Chelsea, neste jogo sem Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, entram em campo vindos de sete encontros consecutivos sem perder, numa sequência na qual 'limparam' o primeiro troféu da temporada, ao ganharem a Supertaça Europeia. Os blues, refira-se, foram a primeira equipa a marcar nos últimos cinco jogos - tendo igualmente chegado ao descanso na frente.



Quanto ao confronto direto, de apontar que apenas dois dos últimos oito encontros entre estas duas equipas tiveram mais do que 3 golos. Na época passada, por exemplo, o Liverpool venceu em Londres por 2-0 e o Chelsea triunfou em Anfield por 1-0. Como será desta vez?

CÓD 128 Liverpool 2.44 Empate 3.23 Chelsea 2.77