Liverpool-Everton: Ancelotti com missão difícil em Anfield Road

Liverpool e Everton defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra, num encontro que será certamente uma tarefa difícil para Carlo Ancelotti.



Nos últimos cinco encontros, a formação dos reds venceu todos - três a contar para a Premier League e dois relativamente ao Mundial de Clubes -, ao passo que os toffees perderam dois (Leicester e Manchester City), empatou um (Arsenal) e venceu os restantes dois (Burnley e Newcastle).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Liverpool nos últimos cinco duelos com o Everton, tendo-se registado ainda dois empates entre ambos.



Nota para o arranque de época 'fulminante' da equipa orientada por Jürgen Klopp que conta com 19 triunfos e um empate em 20 jogos realizados no campeonato inglês.

CÓD 187 Liverpool 2.02 Empate 3.39 Everton 2.9