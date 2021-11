Liverpool-FC Porto: dragão visita Anfield

CÓD 104 Liverpool 1.87 Empate 3.65 FC Porto 3.55

Duelo dos dois primeiros colocados do Grupo B da Champions, com o líder já apurado Liverpool a receber a visita do FC Porto, numa partida na qual os dragões vão jogar uma cartada decisiva na luta pelo apuramento para a próxima ronda.Com 5 pontos, a equipa portista sabe que tem de vencer para continuar a depender apenas de si, sendo que na memória portista estará essencialmente a 'derrocada' de setembro, quando os reds venceram por 5-1 no Dragão. Ainda assim, a verdade é que desde então os dragões responderam positivamente e apenas perderam uma partida, tendo pelo caminho ganho um jogo e empatado outro com o AC Milan.Os dragões apresentam-se neste jogo na máxima força e entram em campo numa sequência de quatro encontros seguidos sem perder. Em termos de estatísticas de realçar alguns registos vistos em cinco dos últimos seis duelos portistas: mais do que 3 golos, tentos de ambas as equipas e o FC Porto na frente ao intervalo.Quanto ao Liverpool, com várias baixas a notar - Roberto Firmino, Harvey Elliott, Joe Gomez, Curtis Jones e Divock Origi; isto para lá das dúvidas quanto a Neco Williams, Naby Keïta, Diogo Jota, James Milner e Andrew Robertson - vem de uma goleada ao Arsenal no fim de semana, que serviu para apagar da memória o desaire em casa do West Ham. Nos últimos dez jogos, refira-se, esse foi o mesmo o único desaire dos reds, sendo que em oito desses duelos o marcador teve pelo menos 3 golos e em 9 o Liverpool foi o primeiro conjunto a marcar.A fechar, o confronto direto, que nos mostra sete jogos do Liverpool sem perder ante o FC Porto. Basicamente são todos os duelos entre as duas equipas, com o balanço a ser de cinco triunfos e dois empates. Nesses sete encontros o FC Porto marcou 4 e sofreu 21.