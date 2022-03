Liverpool-Inter de Milão: ingleses em vantagem

CÓD 155 Liverpool 1.54 Empate 4.13 Inter de Milão 4.98

Depois de ter ganho por 2-0 em Itália, o Liverpool recebe esta terça-feira a visita do Inter Milão, numa partida na qual os ingleses entram em campo claramente numa boa posição para avançar rumo aos 'quartos' da Champions.Vindos desse triunfo, os reds estão numa excelente série de resultados, com 12 partidas seguidas a ganhar e 15 sem perder. Em oito dos últimos dez jogos foram mesmo a primeira equipa a faturar. Nesta partida, refira-se, os ingleses têm como baixas Thiago, Roberto Firmino e Joel Matip.Em relação ao Inter, depois da derrota com o Liverpool perdeu um outro encontro, empatou outros dois e ganhou o mais recente. A formação de Milão não sofreu golos nos últimos três encontros, sendo que em termos de marcador há a registar o facto de apenas um dos últimos sete encontros ter tido mais do que 3 golos.Quanto ao confronto direto, o Liverpool venceu os últimos três jogos entre estas duas equipas, sempre sem sofrer golos. O último disputado em Anfield foi em 2008, numa vitória por 2-0.