Liverpool-Leicester: muitas ausências num jogo de decisão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Liverpool e Leicester defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os quartos de final da Taça da Liga inglesa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que têm muitas ausências provocadas por infeções à Covid-19.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Liverpool de Diogo Jota registou quatro vitórias (Wolverhampton, AC Milan, Aston Villa e Newcastle) e um empate (Tottenham), enquanto que o Leicester somou dois triunfos (Watford e Newcastle), um empate (Southampton) e dois desaires (Aston Villa e Nápoles).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Liverpool, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Leicester a vencer apenas um dos outros dois embates realizados durante esse período.

Lista de jogadores que até ao momento estão dados como indisponíveis para ir a jogo:

Liverpool - Adrián, Elliot, Fabinho, Chris Jones, Origi, Phillips, Robertson, Thiago Alcântara e Virgil van Dijk;

Leicester - Benkovic, Choudhury, Daley-Campbell, Fofana, Iheanacho, Justin, Lookman, Pérez e Vertergaard;