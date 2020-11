Liverpool-Leicester: Ricardo Pereira visita reduto de Diogo Jota

Fustigado por lesões, o Liverpool volta este domingo à ação na Premier League, defrontando pelas 19h15 o Leicester, naquele que será um dos encontros mais importantes da jornada 9 da prova. É que frente a frente estarão o terceiro e o primeiro colocados, duas equipas que chegam a este jogo apenas separadas por 1 ponto.



A vantagem é dos foxes, a equipa de Ricardo Pereira (está em dúvida), que em oito partidas da Premier League alcançou até ao momento seis vitórias (três delas consecutivas) e foi derrotada em duas ocasiões. Alargando a análise à Liga Europa, prova onde defronta o Sp. Braga, o Leicester vai em sete vitórias seguidas, com um registo bem interessante de 15 golos marcados e apenas 2 sofridos. Para lá desse registo de sete vitórias seguidas, os foxes vão em seis jogos consecutivos a serem a primeira equipa a marcar, sendo que em cinco deles ao intervalo já venciam.



Quanto ao Liverpool, que não contará com os lesionados Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Jordan Henderson e Mohamed Salah - há ainda dúvidas quanto a Fabinho, Alex Oxlade Chamberlain, Thiago e Rhys Williams -, mas que tem Diogo Jota em bom nível, também está num momento relativamente positivo, com sete jogos seguidos sem perder (cinco vitórias e dois empates), tendo nessa sequência sido a primeira equipa a marcar em cinco desses jogos.



No que ao confronto direto diz respeito, aí a vantagem é do Liverpool... de forma clara. Os reds não perderam nenhum dos últimos seis jogos diante do Leicester (ganharam cinco e empataram um), marcaram sempre e em apenas um deles não foram a primeira equipa a fazê-lo. No total, o Liverpool apontou 14 golos e sofreu 6 nesse período.



Voltando às estatísticas de cada equipa, refira-se que o Liverpool venceu 29 dos últimos 30 jogos caseiros, tendo em 28 deles marcado pelo menos dois golos. Por outro lado, o Leicester tem dados também animadores, já que ganhou os seus últimos quatro jogos fora de casa na Premier League. Uma coisa é já praticamente certa: golos devem existir em bom número, até porque os dados recentes de ambas as equipas assim o apontam. Irá manter-se essa tendência?

CÓD 136 Liverpool 1.83 Empate 3.78 Leicester City 3.64